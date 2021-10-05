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Private Design - интерьерные решения
Премиум ремонт в Москве
Проект компании Private Design
Премиум ремонт в Москве
Проект компании Private Design
Премиум ремонт в Москве
Проект компании Private Design
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+7 (499) 112-43-32
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Отделка и ремонт квартир премиум уровня
страны
3
регионов
8
лет практического
опыта
12
сроков сокращения реализации проекта
до 40%
реализованных проектов
60+
Часов
сэкономленного времени клиентов
35000
Наши услуги
Дизайн-проект
Отделочные работы
Комплектация объекта (мебель, оборудование и фурнитура)
Декорирование объектов
Наши услуги
Декорирование объектов
Комплектация объекта (мебель, оборудование и фурнитура)
Отделочные работы
Дизайн-проект
УНИКАЛЬНЫЙ
сервис
ЛУЧШЕЕ
что можно предложить искушенным клиентам
РАЗНООБРАЗИЕ
решений любых нестандартных задач
КОМФОРТНОЕ
взаимодействие
УНИКАЛЬНЫЙ
сервис
ЛУЧШЕЕ
что можно предложить искушенным клиентам
РАЗНООБРАЗИЕ
решений любых нестандартных задач
КОМФОРТНОЕ
взаимодействие
Ценности наших клиентов:
Качество сервиса и услуг.
Экономия времени.
Работа на результат.
Команда Private Design идёт от смысла и желания клиента, взяв на себя комплексную реализацию проекта отделки премиум-класса и полную ответственность за результат.
Ценности наших клиентов:
Качество сервиса и услуг.
Экономия времени.
Работа на результат.
Команда Private Design идёт от смысла и желания клиента, взяв на себя комплексную реализацию проекта отделки премиум-класса и полную ответственность за результат.
Ценности наших клиентов:
Качество сервиса и услуг.
Экономия времени.
Работа на результат.
Команда Private Design идёт от смысла и желания клиента, взяв на себя комплексную реализацию проекта отделки премиум-класса и полную ответственность за результат.
Принципы работы
Лучшее, что можно предложить искушенным и требовательным клиентам
Выверенная точность - не просто комфорт и уют,
а образ жизни
ЭСТЕТИКА
- Дорогие и качественные материалы в отделке.
- Проверенные поставщики .
- Мебель, оборудование и декор индивидуально под Клиента
КАЧЕСТВО
Комплексная реализация
проекта отделки - залог достижения ожидаемого результата
РЕЗУЛЬТАТ
Наша команда
Александр Фомин
Основатель
Подробнее
Ольга Наумова
Главный архитектор-дизайнер
Подробнее
Елена Шевченко
Руководитель направления проектных работ
Подробнее
Александр Фомин
Основатель Private Design
Отвечает за операционное управление компании
fomin@private-d.eu
Ольга Наумова
Главный архитектор-дизайнер
Private Design
Отвечает за красоту и эстетику наших клиентов
on@private-d.eu
Елена Шевченко
Руководитель направления проектных работ
Отвечает за направление проектных работ.
shevchenko@private-d.eu
Александр Фомин
Основатель
Подробнее
Ольга Наумова
Главный архитектор-дизайнер
Подробнее
Елена Шевченко
Руководитель направления проектных работ
Подробнее
Александр Фомин
Основатель Private Design
Отвечает за операционное управление компании
fomin@private-d.eu
Ольга Наумова
Главный архитектор-дизайнер Private Design
Отвечает за красоту и эстетику наших клиентов
on@private-d.eu
Елена Шевченко
Руководитель направления проектных работ
Отвечает за направление проектных работ.
shevchenko@private-d.eu
Мы реализовали:
Moscow, Russia
Sadovye Kvartaly Moscow
Kotel’nicheskaya Naberezhnaya, 21 Moscow
Federation Tower Moscow
Ordynka Moscow
Premium House Zhukovka
City center apartments Moscow
Oslo, Norway
France
Croatia
География проектов
+7 (499) 112-43-
32
welcome@private-d.eu
119049, г. Москва
ул. Земляной вал, д.50А, стр.6 БЦ
«Sugar Factory»
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