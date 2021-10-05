МЕНЮ
Эксклюзивно
Дорого
Качественно
Private Design - интерьерные решения
Оставьте телефон и мы вам перезвоним
Или позвоните вы нам:
+7 (499) 112-43-32
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных

Отделка и ремонт квартир премиум уровня

страны
3
регионов
8
лет практического
опыта
12
сроков сокращения реализации проекта
до 40%
реализованных проектов
60+
Часов
сэкономленного времени клиентов
35000

Наши услуги
Проект компании Private Design
Проект компании Private Design
Дизайн-проект
Отделочные работы
Комплектация объекта (мебель, оборудование и фурнитура)
Декорирование объектов
Наши услуги
Проект компании Private Design
Проект компании Private Design
Проект компании Private Design
Декорирование объектов
Комплектация объекта (мебель, оборудование и фурнитура)
Отделочные работы
Дизайн-проект
УНИКАЛЬНЫЙ
сервис
ЛУЧШЕЕ
что можно предложить искушенным клиентам
РАЗНООБРАЗИЕ
решений любых нестандартных задач
КОМФОРТНОЕ
взаимодействие
УНИКАЛЬНЫЙ
сервис
ЛУЧШЕЕ
что можно предложить искушенным клиентам
РАЗНООБРАЗИЕ
решений любых нестандартных задач
КОМФОРТНОЕ
взаимодействие

Ценности наших клиентов:

  • Качество сервиса и услуг.

  • Экономия времени.

  • Работа на результат.

Команда Private Design идёт от смысла  и желания клиента, взяв на себя комплексную реализацию проекта отделки премиум-класса и полную ответственность за результат.

Ценности наших клиентов:

  • Качество сервиса и услуг.

  • Экономия времени.

  • Работа на результат.

Команда Private Design идёт от смысла  и желания клиента, взяв на себя комплексную реализацию проекта отделки премиум-класса и полную ответственность за результат.
Ценности наших клиентов:

  • Качество сервиса и услуг.

  • Экономия времени.

  • Работа на результат.

Команда Private Design идёт от смысла  и желания клиента, взяв на себя комплексную реализацию проекта отделки премиум-класса и полную ответственность за результат.
Принципы работы
Лучшее, что можно предложить искушенным и требовательным клиентам
Выверенная точность - не просто комфорт и уют,
а образ жизни
ЭСТЕТИКА
- Дорогие и качественные материалы в отделке.
- Проверенные поставщики .
- Мебель, оборудование и декор индивидуально под Клиента
КАЧЕСТВО
Комплексная реализация
проекта отделки - залог достижения ожидаемого результата
РЕЗУЛЬТАТ
Наша команда
Александр Фомин
Основатель
Подробнее
Ольга Наумова
Главный архитектор-дизайнер
Подробнее
Елена Шевченко
Руководитель направления проектных работ
Подробнее
Александр Фомин
Основатель
Подробнее
Ольга Наумова
Главный архитектор-дизайнер
Подробнее
Елена Шевченко
Руководитель направления проектных работ
Подробнее
Мы реализовали:
Moscow, Russia
Sadovye Kvartaly Moscow
Kotel’nicheskaya Naberezhnaya, 21 Moscow
Federation Tower Moscow
Ordynka Moscow
Premium House Zhukovka
City center apartments Moscow
Oslo, Norway
France
Croatia
География проектов
Made on
Tilda